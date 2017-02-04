В течение февраля в Кыргызстане ожидается снижение стоимости ГСМ на 2–2,5 сома. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства КР.
По его данным, в кабмине обсудили ситуацию на рынке ГСМ и влияние унифицированных железнодорожных тарифов на транзит. Отмечается, что топливо в стране подешевеет
«Согласно расчетам, снижение расходов на транспортировку нефтепродуктов из России в Кыргызстан составило от $45 до $48 за тонну (в зависимости от удаления НПЗ от границ)», — сообщил заведующий отделом экономики и инвестиций аппарата правительства Николай Чуйков.
Он добавил, что за последние три месяца на российском рынке ГСМ наблюдается неуклонный рост
Глава правительства Сооронбай Жээнбеков отметил, что на сегодня основной задачей является обеспечение стабильных цен на ГСМ в период предстоящих весенних полевых работ. Потребность в ГСМ на этот период определена в пределах около 100 тысяч тонн дизельного топлива и 26 тысяч тонн автомобильного бензина.