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Турсезон-2016 в Кыргызстане провалился

30/01/17 16:27, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Министр экономики Кыргызстана Арзыбек Кожошев назвал туристический сезон 2016 года провальным. Об этом он заявил сегодня на заседании правительства.

 

В 2016 году Кыргызстан посетили 110 тысяч туристов. Это на 12 процентов меньше показателя 2015-го. В правительстве отмечают, что виноваты географическое положение и погодные условия.

 

«Если бы не II Всемирные игры кочевников, то показатели были бы еще хуже. ВИК привлекли в страну большое число туристов, что положительно сказалось на итогах сезона. При этом в 2017 году мы будем делать упор на увеличение экспортного потенциала Кыргызстана», - отметил Арзыбек Кожошев.

URL: http://www.24.kg/ekonomika/44100/

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