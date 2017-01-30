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В Кыргызстане государственную ипотеку получили 703 семьи

30/01/17 17:08, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

В 2016 году льготные ипотечные кредиты по программе «Доступное жилье» в Кыргызстане получили 703 семьи. Об этом сегодня на заседании правительства сообщил первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев.

 

По его словам, объем кредитования составил 822 миллиона сомов. При этом ставки займов по государственной ипотеке снизились с 12 до 10 процентов. На сегодня в списках участников программы более 4 тысяч человек.

 

«Списки есть во всех банках, которые выдают ипотеку. Интерес к правительственной программе «Доступное жилье» увеличивается», - отметил Мухамметкалый Абулгазиев.

URL: http://www.24.kg/ekonomika/44104/

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