До 150 дней уходит на получение разрешения на строительство в Кыргызстане

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На получение разрешения на строительство в Кыргызстане уходит не 30 установленных законом дней, а все 150. Об этом сегодня на заседании правительства заявил первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев.
Чиновник разразился критикой в адрес Госагенства архитектуры и строительства. В частности, напомнил, что Госстрой три года не может утвердить типовые планы школ и вычислить среднюю квадратуру здания.
«Надеюсь, в этом году мы решим проблему. Помимо этого у Госстроя есть проблемы с выдачей лицензий и разрешений. В ведомстве ставят препоны по части выдачи лицензий и увеличивают список требований», - отметил Мухамметкалый Абулгазиев.
URL: http://www.24.kg/ekonomika/44106/