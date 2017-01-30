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О мучениях из-за дороги Балыкчи - Корумду рассказал премьер-министр Кыргызстана

30/01/17 17:50, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил о мучениях правительства из-за строительства дороги Балыкчи - Корумду. Об этом он рассказал сегодня на заседании кабинета министров.

 

Он отметил, что у государства не было денег на строительство дороги. Парламент обсуждал проведение тендера два месяца. В итоге в отставку ушел премьер-министр Темир Сариев. На его место и назначили Сооронбая Жээнбекова.

 

«Я первым делом поехал туда. Там строители уже раскурочили мосты и сделали объездные дороги. Если не было денег на дорогу, то не надо было и начинать. Мы надеялись на средства от продажи ЗАО «Альфа телеком», но не смогли его продать. Над этим вопросом работаем сейчас. Нам пришлось в бюджете 1,5 миллиарда сомов найти. Кое-как от Тамчи до Чолпон-Аты дорогу завершили», - отметил Сооронбай Жээнбеков.

 

Он добавил, что еще остается незавершенным участок дороги. Его глава правительства призвал закончить в кратчайшие сроки и не политизировать вопрос строительства.

URL: http://www.24.kg/ekonomika/44108/

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