MegaCom выставят на продажу к марту

ЗАО «Альфа телеком» в третий раз выставят на продажу к марту. Об этом сегодня на заседании правительства сообщил глава Фонда по управлению государственным имуществом Болсунбек Казаков.

По его словам, сейчас вновь работает оценочная комиссия. Она должна определить стоимость, по которой компанию выставят на продажу. Ожидается, что оценка завершится в течение трех недель. Тогда и объявят новый конкурс.

В середине декабря из-за отсутствия заявок провалился второй конкурс по продаже ЗАО «Альфа телеком». Торги не состоялись из-за отсутствия заявок. Одной из причин их провала называлась высокая цена компании.

В итоге ее повторно выставили на торги с дисконтом в 27,6 процента - за 14 миллиардов 255,25 миллиона сомов ($208 миллионов).

Кроме традиционных требований в виде заявки на участие и гарантийного взноса в 10 процентов от стартовой цены лота (1 миллиард 425 миллионов 25 тысяч сомов), у потенциальных покупателей появились и дополнительные обязательства. Они должны взять на себя разрешение всех судебных споров и уголовных дел ЗАО «Альфа Телеком».