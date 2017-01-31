Условия госипотеки в Кыргызстане прописали в специальном законе

Депутаты Жогорку Кенеша разработали специальный законопроект, в котором прописали условия государственной ипотеки в Кыргызстане. Документ рассматривается во втором чтении.

Отмечается, что за двадцать пять лет независимости Кыргызстана показатель жилищного обеспечения граждан увеличился всего лишь на 2,6 квадратных метра на человека. А с 2012-го уменьшился до уровня 1991 года – до 12,7 квадратных метра на человека.

Чтобы достичь нормы обеспечения жильем граждан хотя бы на уровне 18 квадратных метров на человека, требуется построить 30,5 миллиона квадратных метра жилья.

Для этого надо развивать строительство в республике путем финансирования отрасли за счет республиканского бюджета и привлечения инвестиций.

Законом предлагалось ежегодно выделять из бюджета не менее 1 миллиарда сомов на субсидирование процентной ставки или первоначального взноса по госипотеке. Однако в правительстве с этим не согласились.

В кабмине отметили, что выделение дополнительных средств существенно нагрузит бюджет, что в условиях жесткой экономии является неприемлемым. Чиновники предложили полностью исключить данную норму из закона.

Однако депутаты выступили против, посчитав, что кабмин хочет уйти от обязательства вкладывать средства в строительство жилья и госипотеку.

В итоге в законопроект вошла норма, что объем финансирования программ жилищного строительства и ипотечного кредитования определяется ежегодно при рассмотрении государственного бюджета.

Кроме того, законопроектом определяется, что процентная ставка по кредиту должна быть не более 10 процентов годовых, а срок его погашения - не менее 15 лет.

Депутаты поддержали законопроект и отправили на голосование парламента во втором чтении.