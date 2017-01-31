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Условия госипотеки в Кыргызстане прописали в специальном законе

31/01/17 14:54, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Депутаты Жогорку Кенеша разработали специальный законопроект, в котором прописали условия государственной ипотеки в Кыргызстане. Документ рассматривается во втором чтении.

 

Отмечается, что за двадцать пять лет независимости Кыргызстана показатель жилищного обеспечения граждан увеличился всего лишь на 2,6 квадратных метра на человека. А с 2012-го уменьшился до уровня 1991 года – до 12,7 квадратных метра на человека.

 

  • Чтобы достичь нормы обеспечения жильем граждан хотя бы на уровне 18 квадратных метров на человека, требуется построить 30,5 миллиона квадратных метра жилья.

Для этого надо развивать строительство в республике путем финансирования отрасли за счет республиканского бюджета и привлечения инвестиций.

 

Законом предлагалось ежегодно выделять из бюджета не менее 1 миллиарда сомов на субсидирование процентной ставки или первоначального взноса по госипотеке. Однако в правительстве с этим не согласились.

 

В кабмине отметили, что выделение дополнительных средств существенно нагрузит бюджет, что в условиях жесткой экономии является неприемлемым. Чиновники предложили полностью исключить данную норму из закона.

 

Однако депутаты выступили против, посчитав, что кабмин хочет уйти от обязательства вкладывать средства в строительство жилья и госипотеку.

 

  • В итоге в законопроект вошла норма, что объем финансирования программ жилищного строительства и ипотечного кредитования определяется ежегодно при рассмотрении государственного бюджета.

Кроме того, законопроектом определяется, что процентная ставка по кредиту должна быть не более 10 процентов годовых, а срок его погашения - не менее 15 лет.

 

Депутаты поддержали законопроект и отправили на голосование парламента во втором чтении.

URL: http://www.24.kg/ekonomika/44150/

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