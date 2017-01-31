Выпуск парфюмерии в Кыргызстане хотят удешевить

В Кыргызстане производство парфюмерно-косметической продукции приравнено к выпуску спиртосодержащей продукции, а теперь его хотят удешевить. Об этом сегодня на заседании парламентского комитета по экономической и фискальной политике сообщила депутат Гульшат Асылбекова.

По ее словам, в Кыргызстане много трав и растений, которые используются в парфюмерии и имеют хорошее качество, так как растут в горной, экологически чистой местности. Однако на сегодня в стране практически нет предприятий по выпуску парфюмерной продукции, а рынок заполнен импортом.

Деятельность местных производителей парфюмерно-косметической продукции изначально обречена на провал из-за неравного положения с импортерами.

В Кыргызстане выпуск парфюмерно-косметической продукции приравняли к производству спиртосодержащей продукции. Поэтому приходится платить акциз на спирт, используемый в производстве.

В странах ЕАЭС производители парфюмерно-косметической продукции не уплачивают акциз при приобретении этилового спирта. Более того, сама сфера выведена из-под действия законов, регулирующих производство алкогольной продукции. Это значительно упрощает требования к открытию подобных предприятий, получению разрешений, закупкам необходимых материалов, включая спирт, и уменьшает издержки.

Чтобы изменить ситуацию, депутаты предложили перевести производство парфюмерно-косметической продукции в категорию спецпотребителей этилового спирта. Эту сферу предложено приравнять к предприятиям, выпускающим медицинские и ветеринарные препараты.

Депутаты согласились с предложением коллеги. Законопроект направили на голосование палаты в первом чтении.