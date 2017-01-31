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Таможенный кодекс ЕАЭС до сих пор не подписала Беларусь

31/01/17 15:52, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Таможенный кодекс Евразийского экономического союза, утвержденный в конце декабря 2016 года президентами России, Казахстана, Кыргызстана и Армении, до сих пор не утвердил глава Беларуси Александр Лукашенко. Об этом сегодня на заседании парламентского комитета по экономической и фискальной политике сообщил председатель Государственной таможенной службы КР Азамат Сулайманов.

 

По его словам, изначально планировалось, что единый Таможенный кодекс стран союза вступит в силу с 1 июля 2017 года. Однако сейчас эта дата под вопросом. Документ еще не поступал в Кыргызстан на ратификацию.

 

«Беларусь еще не подписала Таможенный кодекс. Поэтому мы пока так и не знаем, когда будет ратификация. Сейчас мы вносим поправки в действующий в Кыргызстане закон о таможенном регулировании по нормам ЕАЭС. Там в том числе прописывается порядок работы на территории Кыргызстана магазинов беспошлинной торговли», - отметил Азамат Сулайманов.

URL: http://www.24.kg/ekonomika/44161/

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