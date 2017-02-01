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Кубометр природного газа в феврале для населения Кыргызстана будет стоить 14,46 сома

1/02/17 10:43, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО

Для населения республики в феврале газ будет стоить 14,46 сома за кубометр. Об этом сообщила пресс-служба ОсОО «Газпром Кыргызстан».

 

По ее данным, промышленные предприятия, коммерческие структуры и бюджетные организации будут платить с учетом НДС и НсП по 17,72 сома за кубометр, без учета НсП - 17,57 сома.

 

Тариф рассчитан по курсу доллара 69,11 сома.

 

В январе тариф для населения составлял 14,48 сома за кубометр.

URL: http://www.24.kg/ekonomika/44198/

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