Цена модернизации ТЭЦ Бишкека заинтересовала депутатов Жогорку Кенеша

|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
Депутатов Жогорку Кенеша заинтересовала цена модернизации ТЭЦ Бишкека и завышение стоимости отдельных работ. Об этом сообщил ИА «24.kg» глава парламентского комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию Кожобек Рыспаев.
По его словам, работа на теплоцентрали идет по плану. Однако депутатов интересует, почему не готов отчет о приходе и расходе средств.
«В некоторых случаях цена завышена. Мы просим дать ответ, кто выполнял работы, какие субподрядные компании привлекали, у кого закупали материалы и по какой цене. Нам этой информации не предоставили», - сказал Кожобек Рыспаев.
Генеральный директор ОАО «Электрические станции» Таалайбек Толубаев подтвердил ИА «24.kg», что у депутатов возник вопрос относительно отчета по расходам. Его обещали предоставить в течение недели - к следующему заседанию комитета.
«Теплоцентраль после прохождения отопительного периода готовят к запуску новых котлов. Пробный пуск был. Ожидается, что в ноябре мы запустим новые котлы», - сказал Таалайбек Толубаев.
URL: http://www.24.kg/ekonomika/44200/