«Бишкекгаз» спишет пени населению

«Бишкекгаз» объявил акцию по списанию пеней населению. Об этом сообщила пресс-служба ОсОО «Газпром Кыргызстан».

По ее данным, акция пройдет с 1 февраля по 31 марта. В ней могут участвовать только бытовые абоненты (население). При погашении всего основного долга, имевшегося на 1 февраля, филиал «Бишкекгаз» произведет списание 100 процентов пеней.

Все спорные моменты по списанию пеней решает конфликтная комиссия до 30 апреля.