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«Бишкекгаз» спишет пени населению

1/02/17 11:44, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО

«Бишкекгаз» объявил акцию по списанию пеней населению. Об этом сообщила пресс-служба ОсОО «Газпром Кыргызстан».

 

По ее данным, акция пройдет с 1 февраля по 31 марта. В ней могут участвовать только бытовые абоненты (население). При погашении всего основного долга, имевшегося на 1 февраля, филиал «Бишкекгаз» произведет списание 100 процентов пеней.

 

Все спорные моменты по списанию пеней решает конфликтная комиссия до 30 апреля.

URL: http://www.24.kg/ekonomika/44205/

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