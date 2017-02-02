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«Группы смерти». Забрать телефоны у школьников предлагают депутаты

2/02/17 11:35, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Депутаты предлагают запретить ученикам приносить в школу сотовые телефоны - для профилактики суицидов и борьбы с так называемыми группами смерти. С таким предложением выступил сегодня на заседании Жогорку Кенеша Алтынбек Жунус уулу.

 

По его словам, уже 15 подростков покончили жизнь самоубийством. И все из-за того, что сейчас все сидят в социальных сетях. Подростки получают ненужный им контент. Он уверен, что бороться с вредным воздействием соцсетей на детей должны не только сами дети, но и все общество. Его поддержал коллега Азизбек Турсунбаев.

 

«Сейчас дети могут столкнуться с большими проблемами. Наша задача - обеспечить им безопасную жизнь. Вчера подросток совершил суицид. Кто его к этому подтолкнул, разберутся правоохранительные органы. Но я хочу сказать, что у нас в соцсетях появились игры «Тихий дом», «Синий кит». Детям дают задания, последнее из которых – совершить суицид. Подростков пугают убийством родителей, если они не покончат с собой. А ведь у детей очень слабая психика, которая только формируется», − сказал депутат.

 

Он попросил спикера парламента Чыныбая Турсунбекова (СДПК) взять на свой контроль ситуацию с детскими суицидами и каждый месяц заслушивать информацию по этому поводу.

 

Ранее правоохранительные органы сообщили, что ни одного суицида, связанного с Интернетом, в КР не зафиксировано.

URL: http://www.24.kg/ekonomika/44275/

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