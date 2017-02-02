Отправить в отставку премьер-министра Кыргызстана грозится парламентская оппозиция

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Лидеры всех трех оппозиционных фракций Омурбек Текебаев, Омурбек Бабанов и Бакыт Торобаев грозятся отправить в отставку премьер-министра Сооронбая Жээнбекова. Об этом они заявили сегодня на заседании Жогорку Кенеша.
Все началось с громкой перепалки лидера социалистов и премьер-министра. В результате Омурбек Текебаев заявил, что Сооронбай Жээнбеков уйдет в отставку, если не научится уважать депутатов.
Отправить в отставку главу кабмина пригрозил и лидер «Республики – Ата Журт» Омурбек Бабанов. Завершая свое выступление по итогам вступления Кыргызстана в ЕАЭС, он добавил: «Судьбу правительства мы решим завтра на фракции».
С предложением Сооронбаю Жээнбекову уйти добровольно выступил и глава «Онугуу-Прогресса» Бакыт Торобаев.
URL: http://www.24.kg/ekonomika/44295/