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Отправить в отставку премьер-министра Кыргызстана грозится парламентская оппозиция

2/02/17 13:52, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Лидеры всех трех оппозиционных фракций Омурбек Текебаев, Омурбек Бабанов и Бакыт Торобаев грозятся отправить в отставку премьер-министра Сооронбая Жээнбекова. Об этом они заявили сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

 

Все началось с громкой перепалки лидера социалистов и премьер-министра. В результате Омурбек Текебаев заявил, что Сооронбай Жээнбеков уйдет в отставку, если не научится уважать депутатов.

 

Отправить в отставку главу кабмина пригрозил и лидер «Республики – Ата Журт» Омурбек Бабанов. Завершая свое выступление по итогам вступления Кыргызстана в ЕАЭС, он добавил: «Судьбу правительства мы решим завтра на фракции».

 

С предложением Сооронбаю Жээнбекову уйти добровольно выступил и глава «Онугуу-Прогресса» Бакыт Торобаев.

URL: http://www.24.kg/ekonomika/44295/

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