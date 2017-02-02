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Омурбек Текебаев назвал имена чиновников, чьи родственники получили должности в ЕЭК (список)

2/02/17 14:04, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Лидер «Ата Мекена» Омурбек Текебаев назвал имена людей, которые мешают Кыргызстану влиться в ЕАЭС. Об этом он заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

 

Депутат уверен, что Кыргызстан никак не может влиться в состав ЕАЭС. Этому мешают люди из окружения президента страны, которые сейчас работают в Евразийской экономической комиссии.

 

Омурбек Текебаев поинтересовался у премьер-министра, как свои должности получили:

 

Данияр Турусбеков, 1988 года рождения, назначенный директором протокола департамента ЕЭК.

 

По данным Омурбека Текебаева, он является сыном главы управделами президента Турусбека Коеналиева.

 

Паиза Усенбаевна Суюмбаева, ранее работавшая статс-секретарем в Минздраве, назначена на должность директора департамента миграции ЕЭК.

 

Омурбек Текебаев говорит, что она жена старшего брата заместителя председателя ГКНБ Болота Суюмбаева.

 

Илья Черный, директор департамента функционирования внутренних рынков в ЕЭК.

 

В «Ата Мекене» есть сведения, что он сын Анатолия Черного - владельца 45 процентов акций ОАО «Кыргызавтомаш» и «Кыргызрадиатор».

URL: http://www.24.kg/ekonomika/44297/

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