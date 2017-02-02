Омурбек Текебаев назвал имена чиновников, чьи родственники получили должности в ЕЭК (список)

Лидер «Ата Мекена» Омурбек Текебаев назвал имена людей, которые мешают Кыргызстану влиться в ЕАЭС. Об этом он заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

Депутат уверен, что Кыргызстан никак не может влиться в состав ЕАЭС. Этому мешают люди из окружения президента страны, которые сейчас работают в Евразийской экономической комиссии.

Омурбек Текебаев поинтересовался у премьер-министра, как свои должности получили:

• Данияр Турусбеков, 1988 года рождения, назначенный директором протокола департамента ЕЭК.

По данным Омурбека Текебаева, он является сыном главы управделами президента Турусбека Коеналиева.

• Паиза Усенбаевна Суюмбаева, ранее работавшая статс-секретарем в Минздраве, назначена на должность директора департамента миграции ЕЭК.

Омурбек Текебаев говорит, что она жена старшего брата заместителя председателя ГКНБ Болота Суюмбаева.

• Илья Черный, директор департамента функционирования внутренних рынков в ЕЭК.

В «Ата Мекене» есть сведения, что он сын Анатолия Черного - владельца 45 процентов акций ОАО «Кыргызавтомаш» и «Кыргызрадиатор».