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Ставки кредитов для фермеров Кыргызстана снизят (обновлено)

3/02/17 14:13, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

В Кыргызстане в 2017 году ставки кредитов снизят для фермеров. Об этом сообщил сегодня на рабочем совещании глава правительства Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.

 

  • Кредиты на обработку и переработку сельхозпродукции, ориентированное на экспорт сельхозпроизводство выдадут под шесть процентов годовых сроком на три года.

По сравнению с 2016-м ставка снижена на четыре процента. Предусматривается оказание поддержки государством в виде субсидий трем отраслям сельского хозяйства: животноводству, растениеводству и перерабатывающей промышленности.

 

  • С 2013 года выдано 53 тысячи 590 льготных кредитов на 17,1 миллиарда сомов.

В итоге решено выдавать кредиты на животноводство по 10 процентов на 18 месяцев, на растениеводство - под 10 процентов на 24 месяца и на переработку и обработку сельскохозяйственной продукции - под 6 процентов на 36 месяцев.

 

Всего в 2017 году на программу по выдаче льготных кредитов выделят из бюджета до 7 миллиардов сомов.

URL: http://www.24.kg/ekonomika/44373/

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