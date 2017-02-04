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Экономика

Более 20 тысяч домов в Чуйской области подключат к газоснабжению в 2017 году

В Чуйской области газифицируют 12 населенных пунктов, в которых насчитывается более 20 тысяч домовладений. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

Отмечается, что ОАО «Газпром» выполняет все взятые на себя ранее обязательства по газификации населенных пунктов и стабильным поставкам природного топлива потребителям Кыргызстана.

В 2016 году газифицировано всего 10 жилмассивов в Бишкеке и населенных пунктах Чуйской области («Керемет», «Касым», «Щербакова», «Бурдинская», «Салам-Алик», «Жениш», «Балбан-Таймаш», «Кайынды», «Керамическая», «Мыкан»).

В 2017 году запланирована газификация семи жилмассивов столицы — «Колмо», «Кок-Джар», «Кара-Жигач», «Ала-Тоо», «Арча-Бешик», «Ак-Орго», «Ак-Ордо» и пяти населенных пунктов в Чуйской области — Кант, Токмак, Кара-Балта, Ленинское и Сокулук. Планируется охватить более 20 тысяч домовладений.

Строительство газопровода «Север — Юг» находится на стадии согласования маршрута. Кроме этого, в целях обеспечения бесперебойной и безаварийной поставки газа в Кыргызстан в необходимом объеме ведется реконструкция магистрального газопровода «Бухарский газоносный район — Ташкент — Бишкек — Алматы».
Ссылка: http://www.24.kg/ekonomika/44414/
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