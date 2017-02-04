Более 20 тысяч домов в Чуйской области подключат к газоснабжению в 2017 году

В Чуйской области газифицируют 12 населенных пунктов, в которых насчитывается более 20 тысяч домовладений. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.
Отмечается, что
В 2016 году газифицировано всего 10 жилмассивов в Бишкеке и населенных пунктах Чуйской области («Керемет», «Касым», «Щербакова», «Бурдинская»,
В 2017 году запланирована газификация семи жилмассивов столицы — «Колмо»,
Строительство газопровода «Север — Юг» находится на стадии согласования маршрута. Кроме этого, в целях обеспечения бесперебойной и безаварийной поставки газа в Кыргызстан в необходимом объеме ведется реконструкция магистрального газопровода «Бухарский газоносный район — Ташкент — Бишкек — Алматы».