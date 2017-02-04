Бензин может и не подешеветь в Кыргызстане

Автовладельцы Кыргызстана могут и не дождаться снижения цен на бензин. Об этом сегодня на
По его словам,
Снижение розничных цен на бензин будет только в том случае, если не увеличится отпускная цена. Но из-за ремонта на российских заводах отпускная цена увеличивается. Это нивелирует эффект от перехода на унифицированный тариф.Олег Панкратов
Чиновник напомнил, что с Россией подписано соглашение о беспошлинных поставках нефти. Это позволит запустить на полную мощность два нефтеперерабатывающих завода в