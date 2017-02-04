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Экономика

Умысла чиновников Кыргызстана в проблемах с унифицированным тарифом не было

Никакого умысла со стороны должностных лиц Кыргызстана с применением переходного периода для унифицированного железнодорожного тарифа не было. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил вице-премьер-министр Олег Панкратов.

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По его словам, когда возможность применения переходного периода включали в процесс переговоров, это делалось по письму Министерства транспорта. Партнеры по союзу долго обсуждали вопрос, решали, на какой период нужен переходный период — на 12 или 24 месяца.

«Тогда премьер-министром Кыргызстана был Джоомарт Оторбаев. Он обратился в Министерство транспорта с вопросом, нужен ли переходный период и на какой срок. В Минтрансе, понимая, что переходный период будет применяться только внутри страны, ответили, что нужен на 24 месяца. Письмо из-за отсутствия министра подписал его заместитель Эрнис Мамырканов. Умысла тут не было. Возникло недопонимание между госорганами», — подчеркнул Олег Панкратов.
Ссылка: http://www.24.kg/ekonomika/44467/
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