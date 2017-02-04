23:40
-5
USD 69.45
EUR 74.61
RUB 1.17
Экономика

Экспорт товаров из Украины в Кыргызстан и Казахстан стал дороже

Экспортировать товары из Украины в Кыргызстан и Казахстан стало дороже из-за запрета России на транзит. Об этом сообщили российские СМИ.

Отмечается, что потери Украины по этой причине в 2016 году составили $400 миллионов. Такие данные приводит Министерство экономического развития страны.

Дополнительные потери насчитывают 0,3 процента ВВП страны. Предложенные альтернативные маршруты через Иран и Азербайджан делают транзит дороже на 25–30 процентов.

В ближайшее время объем торговли Украины с Казахстаном, Кыргызстаном и Узбекистаном продолжит снижаться.

Россия с 1 января 2016 года ввела запрет на транзит украинских товаров через свою территорию. Поводом для этого послужило соглашение между Украиной и Европейским союзом о создании зоны свободной торговли. Это означает, что товары из ЕС будут попадать на украинский рынок по нулевым таможенным пошлинам. Кыргызстан подобные меры принимать отказался.
Ссылка: http://www.24.kg/ekonomika/44534/
просмотров: 245
Версия для печати
Материалы по теме
Казахстан разрешил провоз еще 86 наименований товаров из Кыргызстана
Кыргызстан научат экспорту товаров на европейский рынок
Умысла чиновников Кыргызстана в проблемах с унифицированным тарифом не было
Применять унифицированный тариф для Кыргызстана отказался Казахстан
В правительстве Кыргызстана рады снижению объемов импорта из ЕАЭС
Таможенный кодекс ЕАЭС до сих пор не подписала Беларусь
Лишь 15 процентов сельхозпродукции перерабатывают в Кыргызстане
Потому что ЕАЭС: в Кыргызстане запретили продавать подержанные шины
Вопрос унифицированного железнодорожного тарифа вновь обсудят с Казахстаном в конце ноября
Азиз Аалиев: Бюджет Кыргызстана на 2017 год акцентирован на поддержку экспорта
Популярные новости
Бензин может и&nbsp;не&nbsp;подешеветь в&nbsp;Кыргызстане Бензин может и не подешеветь в Кыргызстане
Применять унифицированный тариф для Кыргызстана отказался Казахстан Применять унифицированный тариф для Кыргызстана отказался Казахстан
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;6 февраля Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 6 февраля
Более 20 тысяч домов в&nbsp;Чуйской области подключат к&nbsp;газоснабжению в&nbsp;2017 году Более 20 тысяч домов в Чуйской области подключат к газоснабжению в 2017 году
Бизнес
Абоненты MegaCom выбирают &laquo;Элдик 120&raquo; Абоненты MegaCom выбирают «Элдик 120»
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo;: новые кредиты&nbsp;&mdash; новые возможности ОАО «Росинбанк»: новые кредиты — новые возможности
Информационная безопасность ваших детей с&nbsp;MegaCom Информационная безопасность ваших детей с MegaCom
Сотрудники &laquo;Кыргызтелекома&raquo; перечислили более полумиллиона сомов в&nbsp;помощь пострадавшим в&nbsp;авиакатастрофе Сотрудники «Кыргызтелекома» перечислили более полумиллиона сомов в помощь пострадавшим в авиакатастрофе