Казахстан разрешил провоз еще 86 наименований товаров из Кыргызстана

Казахстан расширил перечень товаров, разрешенных к перемещению по его территории. С 1 января в него дополнительно включено 86 наименований товаров. Такие данные приводят в правительстве Кыргызстана.
От заместителя
Для увеличения товарооборота Казахстан разрешил транзит 40 групп кыргызских товаров всеми видами транспорта и 46 групп товаров — в соответствии с рекомендациями Кодекса здоровья наземных животных железнодорожным транспортом в опломбированных вагонах.
Также Министерство сельского хозяйства соседней страны просит считать свое письмо от 31 декабря 2016 года о запрете на провоз кыргызских товаров автомобильным транспортом недействительным. В ведомстве подчеркивают, что в этом документе использованы неточные формулировки.
Также власти Казахстана поддерживают расширение списка предприятий Казахстана, которым разрешены поставки товаров в страны Евразийского экономического союза. Минсельхоз страны просит направить список таких компаний для включения в реестр.