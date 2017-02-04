Казахстан разрешил провоз еще 86 наименований товаров из Кыргызстана

Казахстан расширил перечень товаров, разрешенных к перемещению по его территории. С 1 января в него дополнительно включено 86 наименований товаров. Такие данные приводят в правительстве Кыргызстана.

От заместителя премьер-министра Казахстана пришло официальное письмо. В нем отмечено, что транзит готовой молочной, мясной и рыбной продукции из Кыргызстана в Россию будет осуществляться в прежнем режиме.

Для увеличения товарооборота Казахстан разрешил транзит 40 групп кыргызских товаров всеми видами транспорта и 46 групп товаров — в соответствии с рекомендациями Кодекса здоровья наземных животных железнодорожным транспортом в опломбированных вагонах.

Также Министерство сельского хозяйства соседней страны просит считать свое письмо от 31 декабря 2016 года о запрете на провоз кыргызских товаров автомобильным транспортом недействительным. В ведомстве подчеркивают, что в этом документе использованы неточные формулировки.

Также власти Казахстана поддерживают расширение списка предприятий Казахстана, которым разрешены поставки товаров в страны Евразийского экономического союза. Минсельхоз страны просит направить список таких компаний для включения в реестр.