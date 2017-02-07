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Экономика

Двойной контроль оборота алкоголя вводят в Кыргызстане

Правительство Кыргызстана вводит двойной контроль оборота алкогольной продукции в стране. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата кабинета министров.

Отмечается, ранее премьер-министр Сооронбай Жээнбеков поручил Министерству сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации оперативно привести в соответствие нормативно-правовые акты, касающиеся контроля оборота алкогольной продукции. Также Минсельхоз должен был ускорить работу по внедрению единой государственной автоматизированной системы.

Функции по госрегулированию, лицензированию и контролю производства, оборота и импорта этилового спирта и алкогольной продукции переданы от Налоговой службы Минсельхозу.

В правительстве уверены, что концентрация всех функций в ГНС привела к уменьшению внимания государства за развитием алкогольной отрасли и снижению ее экспортного потенциала. Кабмин считает, что передача функций закрепит за Минсельхозом полномочия по развитию алкогольной отрасли.

За Государственной налоговой службой сохранили функции по выдаче акцизных марок, установлению налогового поста на предприятиях алкогольной отрасли, рейдовому налоговому контролю и сбору акцизного налога.

Таким образом, правительство Кыргызстана вводит двойной контроль производства, импорта и оборота алкогольной продукции. Ожидается, что это приведет к увеличению поступлений в государственный бюджет, снизит нелегальный оборот и искоренит коррупцию в отрасли.
Ссылка: http://www.24.kg/ekonomika/44547/
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