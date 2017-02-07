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Экономика

Более 27 килограммов золота добыли за месяц на Макмале

На руднике «Макмалзолото» в январе добыли более 27 килограммов золота. Об этом сообщили в пресс-службе ОАО «Кыргызалтын».

Отмечается, что драгметалла получено на 4,7 процента больше запланированного. Отчасти это связано с тем, что в 2015 году на комбинате «Макмалзолото» провели частичную замену оборудования. Сейчас там трудятся более тысячи человек.

«Макмалзолото» является основным производственным подразделением ОАО «Кыргызалтын». Его налоговые отчисления на 95 процентов формируют бюджет Тогуз-Тороуского района.

Месторождение истощилось еще 10 лет назад. Для добычи оставшегося на месторождении Макмал золота надо вложить $30 миллионов.
Ссылка: http://www.24.kg/ekonomika/44548/
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