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Экономика

Инвестиции проекта «Джеруй» составят 32,6 миллиарда сомов

Инвестиции проекта «Джеруй» составят 32,6 миллиарда сомов. Их предстоит освоить за ближайшие 20 лет. Об этом рассказал сегодня «Азаттыку» председатель Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Дуйшенбек Зилалиев.

  • В мае 2015 года российская компания «Восток-геолдобыча» выиграла конкурс на разработку месторождения «Джеруй» (Таласская область).

Вначале 2016-го в правительстве Кыргызстана заявляли, что к строительству золотоизвлекающей фабрики инвестор приступит осенью.

Однако прошел год, а российская компания до сих пор согласовывает с чиновниками КР документы.

По данным Дуйшенбека Зилалиева, этот процесс завершится в самое ближайшее время. В первую очередь «Восток-геолдобыча» возведет обогатительную фабрику.

Азаттык
Фото: Азаттык

«Перед инвесторами стоит задача построить ее качественно, чтобы она соответствовала всем современным стандартам. После приступят к строительству хвостохранилища. И еще есть очень важный момент, касающийся вопросов экологии. При технологическом процессе добычи золота на месторождении Джеруй серная кислота использоваться категорически не будет. На данный момент компания производит отбор подрядчиков для строительных работ. Параллельно решаются и вопросы строительства коммуникаций — той же дороги к месторождению, идет подготовка бытовых удобств для администрации и рабочих на месторождении, гостиницы, столовой и других объектов», — цитирует чиновника «Азаттык».

  • За получение лицензии на право разработки российская компания «Восток-геолдобыча» заплатила $100 миллионов.

Лицензия дает право разрабатывать месторождение 20 лет.

Дуйшенбек Зилалиев напомнил, что одним из условий конкурса по разработке месторождения Джеруй являлось заключение соглашения по социальному пакету, связанному с программой социально-экономического развития Таласской области.

Только на развитие местного сообщества Таласской области ежегодно будет инвестироваться по 100 миллионов сомов первые три года. Затем будет перечисляться по 150 миллионов сомов.

  • 70 процентов будет направляться на кредитование малого и среднего бизнеса.

Через фонды развития районов и областей уже выдаются кредиты на развитие малого и среднего бизнеса — приобретение скота, сельское хозяйство.

  • Более 500 местных жителей уже получили займы.

Планируется улучшение инфраструктуры области: будут строиться детсады, школы, дороги, улучшаться материально-техническая база местных больниц. За 2016 год на ремонт социальных учреждений уже выдано более 5 миллионов сомов.
Ссылка: http://www.24.kg/ekonomika/44554/
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