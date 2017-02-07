Энергетики определили свободные мощности в Бишкеке

Презентация интерактивной карты свободных энергетических мощностей Бишкека состоялась сегодня на заседании парламентского комитета по
Карта разработана по просьбе
В системе виртуально отображены загрузки и резервы мощности подстанций 110 кВ и 35 кВ ОАО «Северэлектро» и «Национальная электрическая сеть КР».
Красным цветом обозначены подстанции, где нет возможности подключения, зеленым — подключать можно, синим — новые подстанции, серым — абонентские подстанции, не входящие в энергохолдинг.
Каждые три месяца информация будет обновляться, чтобы было видно, как меняется ситуация на подстанциях.