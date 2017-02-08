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Экономика

В бюджете-2016 в Кыргызстане не хватило денег на транспорт и ремонт зданий

Защищенные статьи республиканского бюджета в 2016 году профинансированы полностью, а незащищенные — на 88 процентов. При этом расходы по сравнению с 2015 годом увеличились на 17,8 миллиарда сомов. Об этом сегодня журналистам сообщил министр финансов Адылбек Касымалиев.

Недофинансирование отмечается по статьям «здания и сооружения», «машины и оборудование». «То есть кто-то должен был купить транспорт или сделать ремонт, но не сделал.

Адылбек Касымалиев

«За 2016 год республиканский бюджет в части ресурсов выполнен на 124 миллиарда сомов, или на 94,8 процента. При этом по сравнению с 2015 годом ресурсы увеличились на 9 миллиардов сомов. Налоговые доходы исполнены на 92 процента, мы собрали 81,5 миллиарда. Но по сравнению с 2015-м налоговые доходы увеличились на 9,2 миллиарда сомов», — проинформировал глава Минфина.

«Налоговые органы собрали на 11,8 миллиарда сомов больше, чем в 2015-м, а таможенные органы — меньше на 2,8 миллиарда сомов. Но это связано с поступлением таможенных пошлин от импорта из третьих стран в государства ЕАЭС», — сообщил он.
Ссылка: http://www.24.kg/ekonomika/44648/
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