В бюджете-2016 в Кыргызстане не хватило денег на транспорт и ремонт зданий

Защищенные статьи республиканского бюджета в 2016 году профинансированы полностью, а незащищенные — на 88 процентов. При этом расходы по сравнению с 2015 годом увеличились на 17,8 миллиарда сомов. Об этом сегодня журналистам сообщил министр финансов Адылбек Касымалиев.

Недофинансирование отмечается по статьям «здания и сооружения», «машины и оборудование». «То есть кто-то должен был купить транспорт или сделать ремонт, но не сделал. Адылбек Касымалиев

«За 2016 год республиканский бюджет в части ресурсов выполнен на 124 миллиарда сомов, или на 94,8 процента. При этом по сравнению с 2015 годом ресурсы увеличились на 9 миллиардов сомов. Налоговые доходы исполнены на 92 процента, мы собрали 81,5 миллиарда. Но по сравнению с 2015-м налоговые доходы увеличились на 9,2 миллиарда сомов», — проинформировал глава Минфина.