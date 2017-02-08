Десятую часть золотых мерных слитков Кыргызстан закупает в Казахстане

В Казахстане закупают лишь десятую часть золотых мерных слитков, которые реализуют населению Кыргызстана. Об этом сообщил сегодня на заседании Жогорку Кенеша председатель Национального банка КР Толкунбек Абдыгулов.

По его словам, новый инструмент инвестирования — золотые мерные слитки — пользуется популярностью у кыргызстанцев. Более 70 процентов золота в слитках — кыргызское. ОАО «Кыргызалтын» производит самые тяжелые — 100-граммовые . Производить более мелкие слитки у них нет возможности, отсутствует необходимое технологическое оборудование.

На сегодня Нацбанк продал почти 138 килограммов золота мерными слитками. Лишь 15 килограммов из них завезли из Казахстана. Толкунбек Абдыгулов

«Мы ведем переговоры с „Кыргызалтыном“, чтобы они закупили оборудование. В этом случае у нас будут производить слитки весом 1, 2, 3, 5, 10 граммов и 1 унция . С 2015 года все золото, кроме продукции „Кумтора“, покупается Национальным банком. Мы на 100 процентов используем свое право на приоритетную покупку золота», — отметил Толкунбек Абдыгулов.

Однако ответом главы Нацбанка остался недоволен депутат Зиядин Жамалдинов.

«Если „Кыргызалтын“ не может производить более мелкие слитки, отдайте золото другим ювелирам. Они сделают вам любую весовую категорию. Если мы сами производим золото, как мы можем приобретать его в Казахстане? Мы освобождаем импорт слитков от всех налогов. В бюджет не поступает более 2 миллионов сомов», — заявил Зиядин Жамалдинов.