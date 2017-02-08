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Экономика

Запрет вывоза руды из Кыргызстана стимулирует компании строить фабрики

В Госкомитете промышленности, энергетики и недропользования считают, что запрет вывоза руд драгоценных металлов стимулирует горнодобывающие компании строить в Кыргызстане золотоизвлекательные фабрики. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша заявил заместитель главы ведомства Азис Сапаралиев.

В парламенте вновь зашла речь о том, что Минэкономики планирует все-таки ввести экспортную пошлину на вывоз руд драгоценных металлов. Однако, по словам заместителя министра Баккельди Тюменбаева, после вступления Кыргызстана в Евразийский экономический союз возникли проблемы.

Законодательство ЕАЭС запрещает вводить пошлины в отношении стран союза, так как это считается нетарифным регулированием. В итоге пошлина будет действовать только на вывоз руды в третьи страны.

«Сейчас из Кыргызстана руда вывозится только в Китай. Но в КНР нельзя ввозить на условиях толлинга. То есть после переработки руды продукцию нельзя завезти обратно в Кыргызстан. Мы предлагаем ввести экспортную пошлину на вывоз руды, если не будут завозить назад в страну», — отметил Баккельди Тюменбаев.

Замглавы Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Азис Сапаралиев отметил, что сейчас не все компании доводят добытое золото до сплава Доре. В республике нет золотоизвлекательной фабрики.

На 2018 год запланирован запуск ЗИФ на месторождении Тереккан, которое планирует разрабатывать совместное кыргызко-турецкое предприятие.
Ссылка: http://www.24.kg/ekonomika/44658/
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