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Экономика

Госдолг Кыргызстана в 2016 году достиг $4,1 миллиарда

На 31 декабря 2016 года размер госдолга Кыргызстана составил $4 миллиарда 105 миллионов. Об этом сегодня журналистам сообщил министр финансов Адылбек Касымалиев.

По его словам, в том числе внутренний государственный долг составил $322,7 миллиона и внешний — $3 миллиарда 782,74 миллиона.

По отношению к ВВП размер внешнего долга составил 57,2 процента. По закону объем внешнего долга ограничен в 60 процентов к ВВП, мы укладываемся.

Адылбек Касымалиев

На обслуживание госдолга в 2016 году, по его данным, затратили 20,6 миллиарда сомов.
Ссылка: http://www.24.kg/ekonomika/44664/
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