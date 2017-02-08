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Экономика

В Кыргызстане бороться с кальяном и электронными сигаретами предлагают налогами

Депутаты парламента Кыргызстана предлагают увеличить налоги, чтобы бороться с курением кальяна и электронных сигарет. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша заявил Дастан Бекешев.

По его словам, предлагается увеличить акциз не только на сигареты, но и на ввоз табака. Из-за этого стоимость курительных смесей для кальяна увеличится. Депутат уверен, что так можно бороться с пагубной привычкой.

Сейчас популярность получили электронные сигареты. Так называемый vape. Удовольствие приносит пар какой-то. Мы планируем внести поправки, чтобы ограничить это.

Дастан Бекешев

Депутат Ирина Карамушкина обратила внимание на то, что сейчас в сигареты стали добавлять различные ароматические смолы. Они считает, что они могут негативно влиять на здоровье, и предложила изучить возможность регулирования качества табака и табачных изделий.

Однако депутат Дастан Бекешев ответил, что сначала нужно добиться от производителей табачных изделий раскрытия информации о составе сигарет.
Ссылка: http://www.24.kg/ekonomika/44666/
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