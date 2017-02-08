В Кыргызстане меньше произвели одежды, но больше руды

В Кыргызстане в 2016 году произвели меньше одежды, но больше металлической руды. Об этом заявили сегодня на заседании коллегии Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования.

По словам заместителя председателя ГКПЭН Кубана Мырзаканова, за прошедший год промышленность произвела продукции на 205 миллиардов 265,6 миллиона сомов, а без предприятий по разработке месторождения Кумтор — на 108 миллиардов 31,5 миллиона.

Рост производства промышленной продукции в 2016 году на 3,7 процента обеспечен за счет увеличения добычи металлических руд (в 2,3 раза), производства очищенных нефтепродуктов (на 44,4 процента), пищевых продуктов (на 16,7 процента), выпуска драгоценных металлов (на 5 процентов).

Вместе с тем отмечено отставание от уровня 2015 года в производстве одежды (на 20 процентов) и прочих неметаллических минеральных продуктов (на 8,4 процента), текстиля (на 12,6 процента), обеспечении электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом (на 3,5 процента).