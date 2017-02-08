В Кыргызстане не могут полностью подсчитать объем швейного производства из-за того, что в секторе задействован малый и средний бизнес, работающий по патенту. Об этом заявили сегодня на коллегии Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования.

По итогам 2016 года одежды и обуви, кожи и прочих кожаных изделий произведено на 5 миллиардов 163,2 миллиона сомов,

В текстильной отрасли швейное производство занимает 70 процентов. На долю индивидуальных предпринимателей, работающих на патентной основе, приходится около 80 процентов от всего объема швейной продукции.

из-за

По словам заместителя председателя ГКПЭН Кубана Мырзаканова, точной статистики неттого, что в основном в швейной отрасли работают индивидуальные предприниматели, а статистические органы не учитывают их данные. Не учитываются и объемы поставок швейной продукции в Россию и Казахстан через рынок «Дордой».

ГКПЭН ведет переговоры с Налоговой службой, чтобы на ежемесячной основе получать данные для формирования полной статистики.

По официальным данным, с 2013 года объемы производства в швейной отрасли падают. Это связано с мировым финансовым кризисом и снижением покупательной способности в России и Казахстане.

Вместе с тем заказов все равно много. Производственные мощности швейных предприятий загружены в полном объеме и ощущается нехватка рабочих.