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Экономика

Золото и сурьма составляют основу металлургической отрасли Кыргызстана

Практически все показатели роста металлургической отрасли в Кыргызстане являются результатом разработки золоторудного месторождения Кумтор и добычи сурьмы. Об этом заявили на коллегии Госудкомитета промышленности, энергетики и недропользования.

С вводом золотодобывающего рудника «Кумтор» и аффинажного производства объем выпуска продукции в металлургической отрасли возрос в 15 раз.

В 2016 году добыли 16,4 тонны золота — на 97,8 миллиарда сомов.

В настоящее время золото в республике добывают ЗАО «Кумтор Голд Компани», ОсОО «KAZ Minerals Bozymchak», ОАО «Кыргызалтын» (филиалы «Макмалзолото», Рудник «Солтон-сары», «Терексайский рудник», «Аффинажный завод»).

Сурьму добывает только ОАО «Кадамджайский сурьмяной комбинат». В прошлом году производство простаивало из-за отсутствия сырья. Выпущено только 40 тонн сурьмы и ее соединений (на 6,9 миллиона сомов).
Ссылка: http://www.24.kg/ekonomika/44684/
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