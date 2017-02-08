Импорт золотых слитков остался в Кыргызстане налогооблагаемым

Депутаты парламента Кыргызстана отказались освобождать от уплаты налогов с продаж и на добавленную стоимость импорт золотых мерных слитков. Решение принято сегодня на заседании ЖК КР.

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Напомним, инициаторами документа выступили депутаты от фракций СДПК (Дастан Бекешев и Чыныбай Турсунбеков) и «Кыргызстан» (Азизбек Турсунбаев).

Они отмечали, что для снижения уровня долларизации экономики Кыргызстана надо стимулировать развитие в стране новых инструментов инвестирования.

В 2015 году Национальный банк предложил такой инструмент — золотые мерные слитки. Программа пользуется популярностью у населения. Однако проблема в том, что слитки небольшого веса изготавливаются в Казахстане. У госкомпании «Кыргызалтын» нет оборудования для их производства. Они выпускают только слитки весом 100 граммов .

Чтобы слитки стали дешевле, инициаторы законопроекта предложили освободить их импорт от уплаты налогов.

Однако депутаты раскритиковали инициаторов и Национальный банк. Они заявили, что бюджет потеряет более 2 миллионов сомов, а выгоду от закона получат лишь несколько человек.

В итоге против законопроекта проголосовал 71 депутат.