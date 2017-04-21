Сбор налогов в Кыргызстане увеличился почти на 1,5 миллиарда сомов

Сбор налогов в Кыргызстане по итогам первого квартала увеличился почти на 1,5 миллиарда сомов в сравнении с данными за 2016 год. Об этом сегодня сообщили на заседании коллегии Государственной налоговой службы КР.

Отмечается, что за январь—март ГНС собрала 16 миллиардов 567,2 миллиона сомов. План перевыполнен на 700 тысяч сомов. ПО сравнению с 2016-м поступления увеличились на 1 миллиард 451 миллион сомов, или на 9,6 процента. Без учета поступлений по налогу с продаж, по которому в 2016 году были предоставлены освобождения, сбор налогов вырос на 17 процентов.

При этом установленный план не выполнили отделения ГНС по Свердловскому, Ленинскому, Первомайскому, Джумгальскому и Нарынскому районам, по городам Таласу и Майлуу-Суу, а также управление ГНС по контролю за крупными налогоплательщиками по Ошу и области.

В дальнейшем ГНС планирует усиленно работать над увеличением собираемости налогов. В частности, планируется вести активную работу по внедрению механизма применения контрольно-кассовых машин с функцией передачи данных в режиме онлайн по всей республике и совершенствованию системы приема налоговой отчетности в электронном виде.