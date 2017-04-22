Международные резервы Кыргызстана сократились за месяц на $20 миллионов

Международные резервы в марте сократились на $20 миллионов. Такие данные приводят в Национальном банке Кыргызстана.

Отмеченочто по итогам марта валовые резервы составили в сумме $1 миллиард 971,4 миллиона. В феврале цифра была несколько выше — $1 миллиард 991,49 миллиона. При этом по сравнению с декабрем 2016 года резервы страны выросли на $2,27 миллиона.

В марте резервы впервые с начала года уменьшились. В январе и феврале они росли. При этом НБ КР в марте не выходил на валютный рынок с интервенциями.