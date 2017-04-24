Объем теневой экономики Кыргызстана достигает 250 миллиардов сомов

Объем теневой экономики охватывает 50 процентов рынка Кыргызстана и достигает 250 миллиардов сомов. Об этом сегодня заявил депутат Жогорку Кенеша Акылбек Жапаров на объединенном заседании парламентских комитетов по бюджету и финансам и экономической и фискальной политике.

При этом Нацстатком оценивает показатель в 23 процента. А вот по данным международных организаций уровень теневой экономики на сегодня составляет достигает 50 процентов.

Получается, теневой бизнес на сегодня производит продукцию и услуги на 250 миллиардов сомов, а бюджет от неуплаты налогов теряет 70 миллиардов сомов. Акылбек Жапаров

Акылбек Жапаров поинтересовался, какая работа ведется в это направлении. На это вице-премьер-министр Олег Панкратов ответил, что правительство принимает меры по сокращению теневого бизнеса.

«Создана комиссия по переходу бизнеса на безналичные платежи. В регионах у нас были проблемы с переходом на безналичные платежи, поскольку не хватало банкоматов и POS-терминалов. Сегодня оборудование завозится. В 2016 году завезли 380 банкоматов и 2,9 тысячи POS-терминалов. Все бюджетники перешли на безналичную форму оплаты. Мы активно внедряем нашу национальную платежную систему и карту «Элкарт», — ответил Олег Панкратов.