В Кыргызстане доллар продолжает штормить. За неделю американская валюта подешевела на 20 тыйынов.

Сегодня обменные пункты столицы и коммерческие банки покупают доллар по 68,1-68,3, а продают по 68,2-68,4 сома. Номинальный курс - 68,2689 сома (падение за сутки - 0,12 процента).

Обменный курс российского рубля остается стабильным - 1,08-1,1 сома, как и казахского тенге - 0,2-0,21 сома.