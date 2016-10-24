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В Кыргызстане появятся новый коммерческий банк и инвестиционный фонд

24/10/16 13:23, Бишкек – ИА «24.kg», Антон ЛЫМАРЬ

В Кыргызстане создают коммерческий банк и инвестиционный фонд развития и поддержки малого и среднего бизнеса, которые будут работать на принципах исламского финансирования. Об этом сегодня заявил на встрече с президентом Алмазбеком Атамбаевым председатель Национального банка Толкунбек Абдыгулов, сообщила пресс-служба главы государства.

 

 

Как отмечается, работа по созданию двух новых финансовых институтов идет совместно с Исламским банком развития.

 

Толкунбек Абдыгулов рассказал также о состоянии валютного рынка республики, ситуации в экономике страны, реализации денежно-кредитной политики и применении имеющихся инструментов для смягчения резких колебаний обменного курса и стабилизации ситуации на валютном рынке.

 

Президент подчеркнул важность своевременных мер по обеспечению стабильности финансовой системы и сохранению устойчивости национальной валюты.

URL: http://www.24.kg/finansy/38753/

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