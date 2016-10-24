За сутки доллар в Кыргызстане подорожал на 20 тыйынов. После недельного падения он начал отыгрывать позиции.

Сегодня обменные пункты столицы и коммерческие банки покупают доллар по 68,3, а продают по 68,4 сома. Номинальный курс - 68,1213 сома (рост за сутки –0,05 процента).

Доллар штормит в Кыргызстане второй месяц. Однако Национальный банк пока не вмешивается в ситуацию. Он не выходил на валютный рынок с интервенциями с 29 сентября.

Российский рубль и казахский тенге остаются на прежних позициях: 1,08-1,1 и 0,205-0,208 сома.