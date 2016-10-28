Дочь Наримана Тюлеева задолжала налоговикам 1,8 миллиона сомов

Дочь бывшего депутата Жогорку Кенеша Наримана Тюлеева задолжала налоговикам 1,8 миллиона сомов. Об этом сообщила пресс-служба ГНС.

Отмечается, что по состоянию на 1 октября за ОсОО «Ташболот холдинг» (владелец Н.Н.Тюлеева) числится задолженность по выплате налогов в 1 миллион 810 тысяч сомов.

По данным Министерства юстиции, руководителем и одним из учредителей ОсОО «Ташболот холдинг» является Назгуль Наримановна Тюлеева. Учредителями числятся Нариман уулу Бакыт, Гульжана Нарынбековна Тулеева, Аселя Нарынбековна Ташболотова, Кубанычбек Бексултанович Тулеев.

Общая задолженность налогоплательщиков Кыргызстана перед Налоговой службой, по ее данным, составляет 670,3 миллиона сомов.