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В Кыргызстане выпустили коллекционную монету к 1000-летию Ж.Баласагына
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В Кыргызстане выпустили коллекционную монету к 1000-летию Ж.Баласагына

1/11/16 09:49, Бишкек – ИА «24.kg», Юлия КОСТЕНКО

В Кыргызстане выпустили коллекционную монету к 1000-летию Ж.Баласагына. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила заместитель председателя Национального банка Лада Орозбаева.

 

По ее словам, основным сюжетом является портрет Жусупа Баласагына на фоне мавзолея в Кашгаре и фрагмента башни Бураны. Монета содержит наименование рукописи поэмы «Кутадгу билиг», выполненное уйгурским письмом с локальным золочением.

 

 

Коллекционеры могут приобрести серебряную монету номиналом 10 сомов за 3 тысячи 420 сомов.

 

URL: http://www.24.kg/finansy/39179/

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