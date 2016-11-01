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Коллекционные монеты к II Всемирным играм кочевников раскупили за два дня

1/11/16 10:10, Бишкек – ИА «24.kg», Юлия КОСТЕНКО

Коллекционные монеты к II Всемирным играм кочевников раскупили за два дня. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции и.о. начальника управления денежной политики Нацбанка КР Медина Аширалиева.

 

По ее словам, в этом году выпустили пять коллекционных монет, еще две готовятся к выпуску. Все они пользуются большим спросом у коллекционеров.

 

 

Однако Медина Аширалиева не рассказала, сколько денег получили от их продажи.

 

Монета к II Всемирным играм кочевников продавалась по 2,7 тысячи сомов. Ее тираж составил тысячу штук.

URL: http://www.24.kg/finansy/39188/

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