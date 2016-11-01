Коллекционные монеты к II Всемирным играм кочевников раскупили за два дня. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции и.о. начальника управления денежной политики Нацбанка КР Медина Аширалиева.

По ее словам, в этом году выпустили пять коллекционных монет, еще две готовятся к выпуску. Все они пользуются большим спросом у коллекционеров.

Однако Медина Аширалиева не рассказала, сколько денег получили от их продажи.

Монета к II Всемирным играм кочевников продавалась по 2,7 тысячи сомов. Ее тираж составил тысячу штук.