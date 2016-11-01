Нацбанк Кыргызстана за нарушения отозвал лицензии у пяти обменок

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Нацбанк Кыргызстана отозвал за нарушения лицензии у пяти обменок. Об этом сообщается на его сайте.
Как отмечается, лицензии на проведение обменных операций с наличной иностранной валютой отозваны с 1 ноября 2016 года за нарушение нормативных правовых актов Национального банка КР и за неисполнение его требований у обменных бюро:
Кроме того, Национальный банк приостановил действие лицензий на проведение обменных операций с наличной иностранной валютой со 2 по 8 ноября 2016 года у обменных бюро:
URL: http://www.24.kg/finansy/39200/