Нацбанк Кыргызстана за нарушения отозвал лицензии у пяти обменок

Нацбанк Кыргызстана отозвал за нарушения лицензии у пяти обменок. Об этом сообщается на его сайте.

Как отмечается, лицензии на проведение обменных операций с наличной иностранной валютой отозваны с 1 ноября 2016 года за нарушение нормативных правовых актов Национального банка КР и за неисполнение его требований у обменных бюро:

ОсОО «Охранное агентство «Кара Барс», лицензия от 10.12.2014, №5186;

ОсОО «Касым плюс», лицензия от 29.09.2015, №5375;

ОсОО «Обменка номер девятнадцать», лицензия от 26.11.2014, №5179;

ОсОО «Наше дело Кей Джи», лицензия от 05.08.2014, №5139;

ОсОО «Тилек КЖ», лицензия от 26.10.2015, №5385.

Кроме того, Национальный банк приостановил действие лицензий на проведение обменных операций с наличной иностранной валютой со 2 по 8 ноября 2016 года у обменных бюро: