В Кыргызстане доллар вновь дорожает. Нацбанк выбрасывает на рынок $15,5 миллиона

В Кыргызстане доллар вновь дорожает. За неделю американская валюта поднялась в цене еще на 20 тыйынов.

Сегодня обменные пункты столицы и коммерческие банки покупают доллар по 68,7-68,8 сома, а продают по 68,9. Номинальный курс - 68,7484 сома (рост за сутки – 0,1 процента).

На сегодня «американец» практически вплотную приблизился к позиции, на которой находился в начале августа: 69 сомов.

Растущий курс доллара вынудил Национальный банк впервые за последний месяц выйти на валютный рынок с интервенцией и восполнить нехватку валюты на рынке.