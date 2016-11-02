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В Кыргызстане доллар вновь дорожает. Нацбанк выбрасывает на рынок $15,5 миллиона

2/11/16 10:20, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

В Кыргызстане доллар вновь дорожает. За неделю американская валюта поднялась в цене еще на 20 тыйынов.

 

Сегодня обменные пункты столицы и коммерческие банки покупают доллар по 68,7-68,8 сома, а продают по 68,9. Номинальный курс - 68,7484 сома (рост за сутки – 0,1 процента).

 

На сегодня «американец» практически вплотную приблизился к позиции, на которой находился в начале августа: 69 сомов.

 

 

Растущий курс доллара вынудил Национальный банк впервые за последний месяц выйти на валютный рынок с интервенцией и восполнить нехватку валюты на рынке.

 

  • Накануне НБ КР продал рекордную сумму - $15,2 миллиона с расчетами на дату сделки и $360 тысяч с расчетами, отличными от даты сделки.

URL: http://www.24.kg/finansy/39241/

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