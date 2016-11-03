В Кыргызстане растет объем депозитов. Увеличение объемов отмечено на фоне сохраняющейся низкой деловой активности.

Объем депозитов в КР увеличился до 91,4 миллиарда сомов за счет роста на 43,3 процента вкладов в национальной валюте.

При этом общий объем депозитов в иностранной валюте в сентябре снизился на 18,5 процента. Снижается и уровень долларизации экономики.