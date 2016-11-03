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В Кыргызстане растет объем депозитов

3/11/16 18:48, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

В Кыргызстане растет объем депозитов. Увеличение объемов отмечено на фоне сохраняющейся низкой деловой активности.

 

  • Объем депозитов в КР увеличился до 91,4 миллиарда сомов за счет роста на 43,3 процента вкладов в национальной валюте.

При этом общий объем депозитов в иностранной валюте в сентябре снизился на 18,5 процента. Снижается и уровень долларизации экономики.

 

  • На начало октября 2016 года объем кредитов в инвалюте составил 42,6 процента (снижение на 11 процентов), депозитов – 54,3 процента (снижение на 13,3 процента).

URL: http://www.24.kg/finansy/39372/

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