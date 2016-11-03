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В Кыргызстане растет объем депозитов. Увеличение объемов отмечено на фоне сохраняющейся низкой деловой активности.
При этом общий объем депозитов в иностранной валюте в сентябре снизился на 18,5 процента. Снижается и уровень долларизации экономики.
URL: http://www.24.kg/finansy/39372/