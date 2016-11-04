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Госдолг Кыргызстана составляет почти 300 миллиардов сомов. Об этом сообщило Министерство финансов КР.
По его данным, на 30 сентября 2016 года размер государственного долга (внешний + внутренний) сложился в сумме $4 миллиарда 80,43 миллиона.
По сравнению с данными на конец августа долг вырос на $10,43 миллиона.
Внешний долг составляет $3 миллиарда 762,76 миллиона (255 миллиардов 621,32 миллиона сомов), внутренний - $317,67 миллиона (21 миллиард 580,95 миллиона сомов).
URL: http://www.24.kg/finansy/39412/