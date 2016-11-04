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С начала года вернули долги по бюджетным ссудам и кредитам на 3,3 миллиарда сомов. Об этом сообщило Министерство финансов КР.
По его данным, возвращено 2 миллиарда 455,32 миллиона сомов основной суммы долга и 825,31 миллиона сомов - процентов и штрафов. До конца года хозяйствующие субъекты вернут еще около 400 миллионов сомов.
Кроме того, Национальному банку КР вернули еще $146,49 миллиона заемных средств.
URL: http://www.24.kg/finansy/39421/