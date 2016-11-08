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У половины заемщиков ипотечных кредитов проблемы с выплатами

8/11/16 16:00, Бишкек – ИА «24.kg», Юлия КОСТЕНКО

Половина заемщиков ипотечных кредитов имеют проблемы с выплатами. Об этом заявили на заседании парламентского комитета по экономической и фискальной политике.

 

По информации Национального банка, 50 процентов кредиторов погашают долги исправно, 49 процентов имеют проблемы. В НБ КР поступило 2 тысячи 171 обращение от кредиторов, 89 из них погасили кредиты, а 909 не имеют претензий и исправно погашают долг. Заявление они написали из солидарности к тем, у кого есть проблемы с выплатой кредитов.

 

  • Как отмечается, 88 обратившихся и вовсе не брали кредитов. В итоге выявили 1 тысячу 86 ложных заявлений.

Национальный банк рассмотрел 1 тысячу 85 обращений кредиторов, которые не могут вернуть заем.

 

 

Часть депутатов призвала Национальный банк отказаться от долларовых кредитов. Другая часть считает, что запретить выдачу кредитов в иностранной валюте ЖК не имеет права. Более того, от этого может пострадать бизнес.

URL: http://www.24.kg/finansy/39522/

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